عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتفاصيل.. ننشر درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة

درجات امتحانات الثانوية
درجات امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة ، توزيعها على الاسئلة المقالية والموضوعية .

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تفاصيل درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة ، توزيعها على الاسئلة المقالية والموضوعية تتمثل في الاتي :

  • اللغة العربية : من 80 درجة (70 درجة على الاسئلة الموضوعية + 10 على الاسئلة المقالية)
  • اللغة الاجنبية الأولى : من 50 درجة ( 42 درجة على الاسئلة الموضوعية + 8 درجات على الاسئلة المقالية)
  • اللغة الاجنبية الثانية : من 40 درجة ( 34 درجة على الاسئلة الموضوعية + 6 درجات على الاسئلة المقالية )
  • المواد العلمية ( الفيزياء - الكيمياء - الاحياء - الجيولوجيا ) : من 60 درجة ( 56 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )
  • المواد الادبية ( التاريخ - الجغرافيا - الفلسفة - علم النفس) : من 60 درجة ( 56 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات الاسئلة المقالية )
  • الجبر والهندسة : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )
  • التفاضل والتكامل : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )
  • الاستاتيكا : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )
  • الديناميكا : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان قد رفض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستجابة لمطلب تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي تم اعلانه اواخر فبراير الماضي 

حيث أكد وزير التربية والتعليم أنه لا تراجع عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلن والذي ستبدأ يمقتضاه امتحانات الثانوية العامة من 12 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن أن تكون 85% من اجمالي اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 اختيار من متعدد MCQ ، بينما ستكون نسبه 15% من اجمالي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023  مقالية حسب طبيعة كل مادة.

كما تقرر أن أن تكون 30% من  اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023  للمستويات العقلية البسيطة، و40% من  اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023  للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من  اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023  للمستويات العقلية العليا .

درجات امتحانات الثانوية العامة 2023
درجات امتحانات الثانوية العامة 2023
درجات امتحانات الثانوية العامة 2023
درجات امتحانات الثانوية العامة 2023
امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

لأول مرة.. العاهل المغربي يقرر اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بمعهد ناصر

هروب الكلاب الأبرز.. 4 حالات تعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى وتهريب العملات خارج البلاد

نقيب المحامين: الأعضاء المتعاملون مع الأفراد غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ