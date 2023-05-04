بالتفاصيل.. ننشر درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة ، توزيعها على الاسئلة المقالية والموضوعية .

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تفاصيل درجات امتحانات الثانوية العامة 2023 في كل مادة ، توزيعها على الاسئلة المقالية والموضوعية تتمثل في الاتي :

اللغة العربية : من 80 درجة (70 درجة على الاسئلة الموضوعية + 10 على الاسئلة المقالية)

اللغة الاجنبية الأولى : من 50 درجة ( 42 درجة على الاسئلة الموضوعية + 8 درجات على الاسئلة المقالية)

اللغة الاجنبية الثانية : من 40 درجة ( 34 درجة على الاسئلة الموضوعية + 6 درجات على الاسئلة المقالية )

المواد العلمية ( الفيزياء - الكيمياء - الاحياء - الجيولوجيا ) : من 60 درجة ( 56 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )

المواد الادبية ( التاريخ - الجغرافيا - الفلسفة - علم النفس) : من 60 درجة ( 56 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات الاسئلة المقالية )

الجبر والهندسة : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )

التفاضل والتكامل : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )

الاستاتيكا : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )

الديناميكا : من 30 درجة ( 26 درجة على الاسئلة الموضوعية + 4 درجات على الاسئلة المقالية )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان قد رفض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الاستجابة لمطلب تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي تم اعلانه اواخر فبراير الماضي

حيث أكد وزير التربية والتعليم أنه لا تراجع عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلن والذي ستبدأ يمقتضاه امتحانات الثانوية العامة من 12 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن أن تكون 85% من اجمالي اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 اختيار من متعدد MCQ ، بينما ستكون نسبه 15% من اجمالي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 مقالية حسب طبيعة كل مادة.

كما تقرر أن أن تكون 30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية البسيطة، و40% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 للمستويات العقلية العليا .

درجات امتحانات الثانوية العامة 2023