عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرزها عودة الاغتيالات| هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

هذه شروط وزير الأمن
هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، شروطًا لعودة حزبه "القوة اليهودية" إلى التصويت في الكنيست لصالح الائتلاف الحكومي، بعد يوم شهد تراشقًا إعلاميًا حادًا بينه وبين حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "بن جفير" كرر شروطه التي وضعها غداة دخوله الائتلاف الحكومي وعلى رأسها العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وأنه يرغب في "رؤية الكثير من الدماء".

كما اشترط "بن جفير" أيضًا تمرير قانون منح الحصانة لجنود وضباط الجيش منعًا لمحاكمتهم على جرائمهم.

وبالإضافة إلى ذلك، اشترط "بن جفير" السماح له بهدم عمارات سكنية فلسطينية شرقي القدس وإطلاق يده بهذا السياق.

وبيّنت القناة أنه وعلى الرغم من انسحاب حزبه من التصويت في الكنيست حتى إشعار آخر، إلا أن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة بينه وبين نتنياهو، وقد يعود لحضن اليمين لضعف خياراته بالإضافة لمحدودية خيارات نتنياهو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

17 وفاة و29 إصابة .. القصة الكاملة لحادث أتوبيس الوادي الجديد المأساوي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

ترشيحاتنا

بعد محادثة سرية.. كلوب يكشف حقيقة معاقبة محمد صلاح

لأول مرة.. العاهل المغربي يقرر اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

تفاصيل إنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء بمعهد ناصر

هروب الكلاب الأبرز.. 4 حالات تعرض حائز الحيوانات الخطرة للسجن والغرامة

ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاتجارهم فى النقد الأجنبى وتهريب العملات خارج البلاد

نقيب المحامين: الأعضاء المتعاملون مع الأفراد غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. كشف لغز العثور على 7 جثث داخل منزل في أمريكا

ابتعد عنها فورا.. 3 أشياء تسبب الدهون للبطن

مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

فيديو

أسباب تحريك سعر السولار.. وتفاصيل أجرة النقل العام والسرفيس الجديدة

تغيير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وحسم مصير التحسين.. قرارات عاجلة لوزير التعليم

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ