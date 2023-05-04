أبرزها عودة الاغتيالات| هذه شروط وزير الأمن الإسرائيلي للتصويت مع الائتلاف الحكومي

وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، شروطًا لعودة حزبه "القوة اليهودية" إلى التصويت في الكنيست لصالح الائتلاف الحكومي، بعد يوم شهد تراشقًا إعلاميًا حادًا بينه وبين حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن "بن جفير" كرر شروطه التي وضعها غداة دخوله الائتلاف الحكومي وعلى رأسها العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، وأنه يرغب في "رؤية الكثير من الدماء".

كما اشترط "بن جفير" أيضًا تمرير قانون منح الحصانة لجنود وضباط الجيش منعًا لمحاكمتهم على جرائمهم.

وبالإضافة إلى ذلك، اشترط "بن جفير" السماح له بهدم عمارات سكنية فلسطينية شرقي القدس وإطلاق يده بهذا السياق.

وبيّنت القناة أنه وعلى الرغم من انسحاب حزبه من التصويت في الكنيست حتى إشعار آخر، إلا أن الأمور لم تصل بعد إلى نقطة اللاعودة بينه وبين نتنياهو، وقد يعود لحضن اليمين لضعف خياراته بالإضافة لمحدودية خيارات نتنياهو.