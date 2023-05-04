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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: الجلسة الافتتاحية أكدت جدية الحوار الوطني والجهود المبذولة لإنجاحه

النائبة إيلاريا
النائبة إيلاريا حارص

قال النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الجلسة الافتتاحية وما استعرضته الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، من جهود مبذولة على مدار 23 اجتماعا فى  اطار انعقاد مجلس الأمناء الدائم منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، تؤكد جدية الحوار والجهود المبذولة لإنجاحه من قبل القائمين عليه، كما انها خير رد على المشككين فى الحوار.

واضافت "حارص" فى تصريحات للمحررينن البرلمانيين، العالم اجمع يمر بازمات اقتصادية عارمة  أثرت على الدول الغنية قبل الفقيرة، والبداية كانت من جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية واخير الأزمة السودانية، مشددة على ضرورة طرح هذه الملفات على طاولة الحوار فى مختلف اللجان والمحاور، والوصول إلى بدائل وحلول تسهم فى عبور المرحلة الراهنة وتخفف عن المواطنين من وطأة هذه الازمات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالجانها الـ 19، لم تترك قضية او تحدى فى الفترة إلا واقتحمته، مضيفة أن مصر نجحت مرة آخرى فى لفت انظار العالم من خلال حوار وطني بين أبناء الشعب جميعهم دون تمييز أو خطوط حمراء، لذلك لابد من الاستفادة منه واستغلاله فى الرد على ما يقال من شبهات عن مصر خاصة فى ملف الحقوق والحريات، مثمنة ما وصلت له القيادة السياسية فى ملف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي .

 

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للقيادة السياسية والدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الامانة الفنية ، على جهودهم وتطوعهم للخروج بهذا العرس الديمقراطي، معربة عن خالص امنياتها بالتوفيق لهم ولمقرري اللجان والمقررين المساعدين فى اجتماعتهم المقبلة ، مؤكدة أنها المرحلة الأصعب والأدق .

أزمات اقتصادية الأزمة الروسية الامانة الفنية الافتتاحية

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