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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: انطلاق الحوار الوطني رسالة طمأنة للقوى السياسية والأحزاب

الدكتور خالد بدوي
الدكتور خالد بدوي

قال الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انطلاق الحوار الوطني، رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والأحزاب المشاركة فيه بشأن جديته من عدمه، مشيرا إلى الجهود التي قام بها مجلس الأمناء خلال فترة الإعداد للخروج بحوار وطني ذات توصيات فعالة وجادة تلقى رضى المواطن.

 

وأضاف"بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن محاور الحوار الوطني الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تطرقت لكل القضايا التي تشغل بال المواطن المصري فى جميع انحاء البلاد بالمدن والقرى والنجوع، موضحا انه تطرق إلى غلاء الأسعار والتضخم والاستثمار والثقافة والإعلام والحريات العامة والانتخابات والمحليات والشباب والمرأة ،لافتا إلى أن الحوار سيكون بوابة لتلبية كثيرا من طموحات الشعب المصري.

 

وثمن عضو مجلس النواب، الموضوعات والقضايا المطروحة على طاولة لجنة الشباب  بالحوار الوطني، كالتمكين السياسي للشباب ودعم رواد الأعمال ، ومرااكز الشباب والاندية ومراكز التنمية الشبابية، المطروحة ،داخل لجنة الشباب فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، بالإضافة إلى دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية ودعم الشباب من ذوي الهمم، وعقد جلسات حول الشباب الدارسين في الخارج، معربا عن تطلعه لأن تكون نقطة تحول فى كل هذه الملفات.

ووجه خالد بدوي الشكر للمنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، على الجهد الذي بذلوه خلال 23 اجتماعا فى اطار انعقاده الدائم منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار.

الاستثمار الحريات العامة الدكتور خالد بدوي الدكتور ضياء رشوان الرئيس عبد الفتاح السيسي

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