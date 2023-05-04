برلماني: الحوار الوطني يؤكد حرص الجميع على تقديم الدعم الملائم للحياة السياسية

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع، يمثل بداية جديدة لجمهورية قائمة على الحوار والتفاعل والتناقش معا على مائدة واحدة تضم الجميع تحت ظلالها، دون تفرقة بين الآراء أو التوجهات السياسية، وذلك من أجل تحقيق تنمية سياسية حقيقية تؤمن بدور كل جهة فاعلة داخل المجتمع، سواء أحزاب أو جمعيات أهلية، او نقابات أو منظمات حقوقية، فالجميع ملقى على عاتقه مسئولية دعم مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وله دور يجب أن يقوم به على أكمل وجه من أجل رسم صورة حقيقية وجيدة للمجتمع المصري.

وثمن عبد الهادي، في بيان له، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيرا إلى أن الرئيس سيظل الداعم الرئيسي لكل خطوة تنموية في مصر، فضلا عن أن كلماته بعثت بالعديد من الرسائل الهامة حول عزيمة الدولة المصرية بمشاركة أبنائها نحو تحقيق النهضة المنشودة، في ظل الانتقال لدولة ديمقراطية حديثة تؤمن بالرأي والرأي الآخر.

وأضاف أن مشاركة جميع القوى السياسية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعثت العديد من الرسائل التي تؤكد النوايا الصادقة لدى القيادة السياسية بتقديم الدعم الملائم للحياة السياسية في مصر، من خلال تمكين الأحزاب المختلفة من العمل فى أجواء مناسبة، تساهم في تحقيق رؤى التنمية والنهوض بالدولة، ومبدأ العدالة لجميع القوى السياسية.

وأشار إلى أن الحوار صنع حالة ترابط وتكاتف بين جميع القوى وقّرب بين وجهات النظر وتوحيد الهدف الرئيسي من المشاركة في الحوار الوطني، وهو إعلاء المصلحة الوطنية وحمل مسئولية هذا الوطن بإخلاص وإرادة حقيقية.

وأكد أن جميع الملفات والمحاور التي حملتها أجندة الحوار الوطني، تأتي على درجة واحدة من الأهمية والأولوية في الوقت الراهن، ومن ثم وجب على جميع المشاركين الاستعداد الجيد وطرح الأفكار الجديدة غير التقلديية، والابتعاد عن الرؤى العقيمة، من أجل المساهمة في الخروج بتوصيات تخدم مسيرة التنمية والبناء وتسرع من وتيرة الانتقال للجمهورية الجديدة.