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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في السويد.. طفل طالب لجوء يجمع تبرعات قياسية بأكثر من 200 ألف يورو

طالب لجوء طفل يجمع
طالب لجوء طفل يجمع تبرعات قياسية بأكثر من 200 ألف يورو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، في السويد.. طالب لجوء طفل يجمع تبرعات قياسية بأكثر من 200 ألف يورو.

ووفقا للتقرير، جمع مرهف حميد، الذي اعتمد في حملته لجمع التبرعات على العنصرية التي تعرّض لها، نحو 210 آلاف يورو [233 ألف دولار]، من خلال بيع دبابيس الزهور الورقية، ضمن حملة سنوية تقوم بها جمعية "ماي فلاور" الخيرية للأطفال، حتى أنه تمكن من بيع دبوس لرئيس الوزراء.

تمكّن طالب لجوء يبلغ من العمر 11 عامًا من تحطيم رقم قياسي من حيث جمع التبرعات الخيرية في السويد.

وجمع مرهف حميد، الذي اعتمد في حملته لجمع التبرعات على العنصرية التي تعرّض لها، نحو 210 آلاف يورو [233 ألف دولار]، من خلال بيع دبابيس الزهور الورقية، ضمن حملة سنوية تقوم بها جمعية "ماي فلاور" الخيرية للأطفال، حتى أنه تمكن من بيع دبوس لرئيس الوزراء.

السويد تبرعات قياسية يورو دبابيس الزهور الورقية الزهور الورقية

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