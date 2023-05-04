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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: السيسي عبر عن آمال المصريين وطموحاتهم في الحوار الوطني

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اطلاق الرئيس السيسي لفكرة الحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، كان ولا يزال الهدف منه اصطفاف الدولة المصرية، وكل القوى السياسية الوطنية في حوار شامل من أجل الوطن وتجاوز تحدياته ومشاكله. وبناء مجتمع وجمهورية جديدة تليق بمصر وطموحات قيادتها وتطلعها للغد.

 

واوضح د. حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي في الحوار الوطني جاءت معبرة تماما عن آمال المصريين وطموحاتهم من الحوار الوطني. وتنطق بالصدق وتستشرف المستقبل. كما لاقت ترحيبا واسعا للغاية من ملايين المصريين. فالجميع يتمنون حوارا شاملا وجريئا يفتح كل القضايا والملفات. كما أنها جاءت لتتلمس مستقبل مشرق لمصر. خصوصا وأن الحوار الوطني مفتوح على كل القضايا والتحديات.

 

واعتبر  وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الحوار الوطني مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية الحديثة، التي تعيد لحمة الصف ووحدة كل القوى وتقبل الجميع دون إقصاء أي طرف من أجل تحديد أولويات العمل الوطني وبمثابة خارطة طريق حقيقية، لمجابهة كل التحديات الراهنة. مشيرا: كل الشكر للقيادة السياسية التي اتاحت فرصة الحوار بين كل القوى الوطنية وبمنتهى الجرأة. فمصر مجتمع ديمقراطي متعدد الآراء. والحوار الوطني جاء في توقيت حساس للغاية بهدف الحاضر والمستقبل.

 

وشدد د. خضير: أن إعراب الرئيس السيسي عن تطلعه حضور المراحل النهائية للحوار الوطني. هو ما يزيد من أهميته السياسية وفعاليته. معتبرا الحوار الوطني حدث سياسي ضخم ليس له سابقة عربية، ويؤكد ريادة مصر في الحوار والديمقراطية.


واختتم أن الكثيرون، يعولون على الحوار الوطني والفترة القادمة ستكون فارقة عبر توصيات غاية في الدقة والشفافية وتؤسس لجمهورية جديدة . 

حسين خضير الرئيس السيسي لجنة الصحة

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