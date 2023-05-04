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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انطلاق جلسات الحوار الوطني ترسيخ لديمقراطية المشاركة في بلد يسع الجميع

أحمد أبو زيد عضو
أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب

أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بالبداية القوية للحوار الوطنى ، والذى يشارك فيه كل فئات المجتمع بآرائهم ومقترحاتهم على طاولة واحدة لتنعكس كل هذه الجهود لمصلحة الوطن والمواطن المصري ، مشيداً بكلمة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الجلسة الافتتاحية للحوار والذي أكد فيها على اهمية التحاور وتبادل الرؤى لصالح وطننا العزيز.

وقال النائب أحمد أبو زيد أن الحوار الوطني سابقة تاريخية ترسخ لديمقراطية المشاركة في وطن يسع الجميع ، وانطلاق جلساته بمثابة تاريخ سياسي جديد تسطره مصر في الحوار والديمقراطية، مشيراً أن الحوار السياسي، بين مختلف القوى السياسية والوطنية، في حضرة الدولة والنقاش في مختلف التحديات والقضايا مكسب حقيقي وهام للوطن .

وأضاف " أبو زيد " أن الحوار الوطنى فرصة تاريخية لمشاركة الجميع في صياغة مستقبل الوطن والتعبير عن رايها بوضوح وصراحة في جميع القضايا ، كما أنها فرصة تاريخية أيضاً لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مصر، مما يؤكد رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي حقيقي . 

أحمد أبو زيد عبدالفتاح السيسي الحوار الوطني

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