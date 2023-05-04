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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في الحوار الوطني تليق بمصر وقيادتها وتطلعها للمستقبل

عبده أبو عايشة، عضو
عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي في الحوار الوطني  مع بدء انطلاق اعماله وجلساته رسميا ، جاءت معبرة تماما عن الهدف من الحوار الوطني، بتعميق الشفافية وفتح كل القضايا والملفات في المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية.

ونوه أبو عايشة، في تصريحات له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بالهدف من الحوار الوطني، رسم ملامح الجمهورية الجديدة، التى نسعى إليها معا، بأن تكون دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق يليق بهم.

 ولفت أبو عايشة ان هذه اهداف سامية تليق بمصر وقيادتها، وعلى الجميع تحقيقها عبر الحوار الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته الي، أن دعوته للحوار الوطنى، التى أطلقها فى إفطار الأسرة المصرية، جاءت انطلاقا من يقين راسخ بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول.

وشد أبو عايشة على ما أكده الرئيس السيسي في كلمته، بضرورة الحوار والذى يتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيويًا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.

واختتم أبو عايشة بتوجيه الشكر للقيادة السياسية، ممثلة في الرئيس السيسي، لأنه أتاح فرصة الحوار الوطني الجاد والنقاش في كل ما يخص الوطن، وبحرية تامة ما يؤكد على التعددية والديقراطية، علاوة على إعرابه عن تطلعه حضور المراحل النهائية للحوار الوطني. وهو ما يزيد من أهميته السياسية وفعاليته . 
 

عبده ابو عايشه الحوار الوطني الرئيس السيسي

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