عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| ما هو التريبتك الخاص بسيارات المصريين والأجانب.. ومقارنة بين بيجو 301 وتويوتا بيلتا 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 العديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين، وتتواجد بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ودائما ما يفضل المقدمين علي الشراء الحصول علي سيارة بتصميم شبابي ومظهر جميل وتوافر ذلك في فئة السيارات الهاتشباك .

يشهد سوق السيارات العالمي حالة من عدم الاستقرار، نتج عنها ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا بشكل غير مسبوق، وجاءت حالة عدم الاستقرار التي شهدها قطاع السيارات بسبب عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي نقص بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بشكل مبالغ فيه، حيث شهد سوق السيارات عالميا خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول الجوار التي أثرت علي صناعة السيارات بشكل كبير.

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة الاستفادة من هذا القانون في 14 مايو الجاري.

يبحث المواطنون في سوق السيارات المصري عن سيارات سيدان جديدة موديل 2023، وذلك بسبب رغبتهم في الحصول علي سيارات جديدة بمميزات وتكنولوجيات عصية متقدمة، لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي أن تلك السيارات بفضل مميزاتها الحديثة تعطي شعور جيد بالراحة أثناء القيادة .

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تعديلات في تمت علي ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والقادمين الي مصر عن طريق البر، بالإضافة الي أن السيارات التي تحصل علي تربيتك تظل في مصر مدة 6 شهور خلال السنة بالكامل، ويمكن مدها بناء علي أسباب مبررة.

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022 التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ومنهم فئة الشباب، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يتوافر به كافة فئات السيارات منها السيدان والـSUV، والهاتشباك، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المقلبين علي الشراء في اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاته، وتساعده علي التنقل والذهاب الي العمل.

يقدم داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع الإصدارات داخل مصر بفضل تنوع الشركات المنتجة للسيارات سواء كانت ، ألمانية، أو فرنسية، أو صينية، وغريها، وذلك من أجل توفير أنواع مختلفة من السيارات أمام المقبلين علي الشراء، وذلك يمكن المواطنين من اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ولأسرهم .

فورد فوكاس 2023 اوبل كروس لاند 2023 أوبل كروس لاند بيجو 301 تويوتا بيلتا 2023 التريبتك هيونداي ارخص SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|خطوات للتعرف علي مشاكل ضفيرة الكهرباء وتجنبها... مقارنة بالأسعار بين شيفروليه كابتيفا وشيري تيجو 8

أخبار السيارات|ما العمر الافتراضي للاطارات وازاي تختارها.. اركب SUV زيرو بـ535 ألف جنيه

أخبار السيارات|أرخص "زيرو" أوتوماتيك في مصر..5 إصدارات يابانية جديدة تبدأ من 330 ألف.. سعر تيجو 3 وكابتيفا

أخبار السيارات.. أبرزها Zoom وTikTok مميزات وسعر E- CLASS الجديدة.. جلوبال أوتو تحارب ظاهرة الأوفر برايس في مصر

أخبار السيارات |أرخص ماتقدمه مرسيدس في مصر..تبدأ من 360 ألف جنيه أسعار 5 أنواع "زيرو".. اشتري أرخص "هاتشباك" بـ 20 ألف

أخبار السيارات|إصدار بسعر مناسب "لمحبي الهاتشباك"..أرخص أنواع تقدمها JEEP في مصر.. ثمن نيسان صني 2023

أخبار السيارات| أسعار هيونداي توسان الجديدة.. أرخص سيارة "اوتوماتيك" هاتشباك.. الأسعار الجديدة لسيارات كيا في مصر

أخبار السيارات |سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر ..الأسعار الجديدة لـ كيا سبورتاج 2023 ..5 أنواع SUV رياضية تبدأ من 500 ألف جنيه

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

تدهور العلاقات العسكرية..أمريكا تتصل والصين ترفض الرد

تطور مقلق .. طائرة لسلاح الجو الأمريكي تحلق على طول حدود روسيا

المحروسة تضم الكل.. مصطفى بكري: 9 ملايين وافد عربي يعيشون في مصر

أوكرانيا بريئة.. قرار جديد من المخابرات الأمريكية بشأن حادث الكرملين

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ