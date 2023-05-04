أخبار السيارات| ما هو التريبتك الخاص بسيارات المصريين والأجانب.. ومقارنة بين بيجو 301 وتويوتا بيلتا 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 العديد من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين، وتتواجد بمختلف الفئات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ودائما ما يفضل المقدمين علي الشراء الحصول علي سيارة بتصميم شبابي ومظهر جميل وتوافر ذلك في فئة السيارات الهاتشباك .

يشهد سوق السيارات العالمي حالة من عدم الاستقرار، نتج عنها ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 عالميا بشكل غير مسبوق، وجاءت حالة عدم الاستقرار التي شهدها قطاع السيارات بسبب عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي نقص بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة.

تتوالي زيادات أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بشكل مبالغ فيه، حيث شهد سوق السيارات عالميا خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار بسبب عدم ثبات سعر الدولار، بالإضافة الي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها دول الجوار التي أثرت علي صناعة السيارات بشكل كبير.

وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج؛ من أجل جلب سياراتهم إلى مصر بناء على التيسيرات التي قدمتها لهم الحكومة، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في جلبها إلى مصر، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة الاستفادة من هذا القانون في 14 مايو الجاري.

يبحث المواطنون في سوق السيارات المصري عن سيارات سيدان جديدة موديل 2023، وذلك بسبب رغبتهم في الحصول علي سيارات جديدة بمميزات وتكنولوجيات عصية متقدمة، لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، بالإضافة الي أن تلك السيارات بفضل مميزاتها الحديثة تعطي شعور جيد بالراحة أثناء القيادة .

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن تعديلات في تمت علي ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والقادمين الي مصر عن طريق البر، بالإضافة الي أن السيارات التي تحصل علي تربيتك تظل في مصر مدة 6 شهور خلال السنة بالكامل، ويمكن مدها بناء علي أسباب مبررة.

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022 التي يرغب في اقتناءها الكثير من المصريين ومنهم فئة الشباب، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يتوافر به كافة فئات السيارات منها السيدان والـSUV، والهاتشباك، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المقلبين علي الشراء في اختيار السيارة المناسبة لاحتياجاته، وتساعده علي التنقل والذهاب الي العمل.

يقدم داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2022، وتتنوع الإصدارات داخل مصر بفضل تنوع الشركات المنتجة للسيارات سواء كانت ، ألمانية، أو فرنسية، أو صينية، وغريها، وذلك من أجل توفير أنواع مختلفة من السيارات أمام المقبلين علي الشراء، وذلك يمكن المواطنين من اختيار السيارة الأنسب لاحتياجاتهم ولأسرهم .