لتسوية النزاعات.. وزير الخارجية الروسي ونظيره الأردني يتحدثان هاتفيا

جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وتبادل الجانبان الآراء بشأن القضايا في جدول أعمال الشرق الأوسط، وتم التأكيد على الاهتمام المشترك بمواصلة تنسيق المقاربات بشأن تسوية أوضاع النزاعات والأزمات التي تنعكس سلبا على الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين.



وتحدث الصفدي عن نتائج اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والعراق وسوريا الذي انعقد في 1 مايو من هذا العام.

ورحب لافروف بالاستعداد الذي حدث في الاجتماع عن أخذ المشاركين على عاتقهم الدور القيادي في تعزيز التسوية السورية، بما في ذلك حل المشاكل الإنسانية، واستعادة البنية التحتية، وعودة اللاجئين، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، واستمرار العملية السياسية السورية.