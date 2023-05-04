وزير الزراعة ينعى طبيبا بالخدمات البيطرية توفي في حادث أتوبيس الخارجة أسيوط

نعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببالغ الحزن والأسى الطبيب بيطري محمد اسماعيل بالإدارة العامة للتفتيش على المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والذي وافته المنية في حادث انقلاب اتوبيس على طريق أسيوط الخارجة صباح اليوم خلال توجهه في مهمة عمل رسمية للتفتيش على اللحوم في محافظة الوادي الجديد.

وأسفر الحادث أيضا عن إصابة د كل من د طارق عبدالمنعم مدير عام المجازر والدكتور سيد بلال بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ونقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

ووجه القصير بتقديم كل الدعم لأسرة الفقيد متمنيا لهم الصبر على مصابهم الأليم داعيا المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، كما وجه كذلك بتقديم كل الدعم للزميلين المصابين متمنيا لهما الشفاء العاجل.