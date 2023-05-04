إصابة مهاجم الزمالك بمزق وغيابه عن الفريق.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إصابة ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “ناصر منسي مهاجم الزمالك يتعرض للإصابة بمزق من الدرجة الأولى ويغيب لمدة أسبوعين”.

السوبر المصري أزمة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية، أزمة حادة وصراعا كبيرا بسبب مباراة السوبر المصري بين إدارة نادي الزمالك واتحاد الكرة، بعد إعلان ادارة الفارس الأبيض اعتذارها عن عدم خوض اللقاء أمام النادي الأهلي المقرر إقامته غدا الجمعة في الإمارات.

وجاء اعتذار نادي الزمالك ليمثل كرسي فى الكلوب قبل مباراة السوبر المصري واعتراضا على قرار لجنة الاستئناف بشأن عقوبة كهربا نجم النادي الأهلي وإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.