بعد فشل التصدي للصواريخ الفلسطينية.. تعطل منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الخلل في منظومة القبة الحديدية حال دون اعتراض صواريخ التي أطلقت من قطاع غزة على مستوطنة سديروت.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتحقيق لمعرفة الخلل في عدم قدرة منظمة القبة الحديدة للدفاع الجوي التصدي للصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة، أن التحقيق انتهي بوجود عطل أصاب منظومة القبة الحديدة مما جعلها غير قادرة على اعتراض الصواريخ الفلسطينية.

وكانت قد ذكرت "القناة 13" العبرية، أن القبة تصدت لـ 24 صاروخاً من بين 104 صواريخ أطلقت دفعة واحدة خلال جولة القتال.

كما اعترفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، بفشل القبة الحديدية، وقالت في خبرها الرئيسي، إن "نسبة الاعتراض المتدنية ينبغي أن تقلق المؤسسة الأمنية".

وأضافت: "في صلية الصواريخ التي أطُلقت ظهر (يوم الثلاثاء) نحو مستوطنات غلاف غزة تم رصد 26 صاروخا. 16 صاروخ أنفجر في مناطق مفتوحة، و6 اعترضُت، و4 أخُرى سقطت في أماكن مأهولة، وكان يفترض أن تُعترض".

وأكدت الصحيفة العبرية إنه "عمليا هذه نسبة نجاح 67 في المئة للقبة الحديدية في صلية أطلقت في وضح النهار من غزة، وهو معطى متدنٍ بالنسبة لقدرات القبة الحديدية في التصعيدات الأخيرة".