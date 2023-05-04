الآلاف يشيعون شهداء نابلس ضحايا انتهاكات الاحتلال

شيع أهالي محافظة نابلس، اليوم الخميس، جثامين 3 شهداء، ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة صباح اليوم.

وشارك الآلاف في تشييع جثمان الشهداء: معاذ المصري وإبراهيم جبر وحسن قطناني، والذي تم اغتيالهم خلال محاصرة أحد المنازل في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وانطلق موكب الشهداء من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، صوب دوار الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشيعون عليهم صلاة الجنازة، قبل نقل الشهيد حسن قطناني إلى مخيم عسكر، والشهيدان معاذ مصري إلى المقبرة الشرقية، وإبراهيم جبر إلى المقبرة الغربية، لمواراتهم الثرى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم استشهاد 3 مواطنين، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل جراء كثافة إطلاق النار عليهم.

ومع ارتقاء شهداء نابلس الثلاثة صباح اليوم ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 107 شهداء، بينهم 20 طفلاً وسيدة واحدة.