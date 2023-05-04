انطلاق أعمال الدورة التدريبية الـ 56 للصحفيين الأفارقة

تنطلق بعد غد أعمال الدورة التدريبية السادسة والخمسون لشباب الصحفيين الأفارقة التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفريقيين برئاسة محفوظ الانصاري بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر ، وتستمر حتى ٢٥ من الشهر الجاري.

يشارك في الدورة ممثلي ١٥ دولة إفريقية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الصحف القومية والحزبية.

وتناقش الدورة عدة موضوعات من بينها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتمكين المرأة والشباب والعلاقات المصرية الأفريقية وحقوق الإنسان ودور الإعلام في بناء وعي الشعوب بالإضافة إلى مستقبل الصحافة الورقية والالكترونية والطاقة في افريقيا وقضايا البيئة و تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أفريقيا.

تشمل الدورة زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الاعلامية و المشروعات القومية للاطلاع على ما تشهده مصر من إنجازات في البنية التحتية على كافة المستويات بالإضافة للقيام بزيارات للمناطق السياحية والاثرية المختلفة.