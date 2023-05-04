رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، في العاصمة السودانية الخرطوم، وما تبع الاقتحام الأثيم من التخريب والنهب لمحتويات المبنى.

وأكد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان الأمانة العامة للرابطة، اليوم /الخميس/، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - ضرورة احترام المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحماية والسلامة لمقرّات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية.

وأشار العيسى إلى الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، حيال الأزمة التي تعصف بالسودان، من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة، آملا في الوصول إلى تهدئة الوضع في البلاد تمهيدا لإيجاد مخرج توافقي سلمي شامل للأزمة.

ودعا الأمين العام - في الوقت ذاته - إلى وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وتغليب مصلحة الشعب السوداني العزيز في هذا الظرف العصيب.