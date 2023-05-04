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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يضبط 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصل رجال أمن القاهرة نجاحاتهم في مكافحة مروجي المواد المخدرة حيث تمكنوا من القبض علي 6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

المتهمون

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين وإحدى السيدات - لإثنين منهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس "معبئة ومعدة للبيع" - عدد ٢٠٠ قرص من عقار "الباركينول" المخدر - مبلغ مالى– عدد من الأدوات المستخدمة فى تعبئة المواد المخدرة ) .

كما تم ضبط 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – مبلغ مالى) .

المتهمون

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 560,000 ألف جنيه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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