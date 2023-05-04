غير قادر على قيادة إسرائيل.. جانتس يشن هجوما لاذعا على نتنياهو

هاجم بيني جانتس زعيم حزب "معسكر الدولة"، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، معتبرا أنه غير قادر على قيادة إسرائيل، وأنه "أسير" للمتطرفين.

وقال "جانتس"، عبر إذاعة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الخميس، إن "الحكومة الإسرائيلية مفلسة ونتنياهو أسير من قبل المتطرفين. إنه منزعج من وضعه الشخصي وأنا منزعج من وضعنا الوطني".

ودعا جانتس نتنياهو "إلى التوقيع على صفقة إقرار بالذنب والتقاعد من الحياة السياسية"، في إشارة إلى القضايا التي يواجهها أمام المحكمة.

وقال جانتس" أنا لا أفهم الحكومة ولا أعتقد أن هناك أشخاصا يفهمونها.. كان بودي أن أثني على الحكومة وأن أقول إنهم يفعلون شيئا جيدا، لكن للأسف لا يمكنني العثور على أي شيء جيد".



وكان استطلاع للرأي، نشر في نهاية أبريل الماضي، أظهر استمرار حزب "معسكر الدولة" برئاسة جانتس في الصعود على حساب حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد و"الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو.