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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. باتشيكو يكشف كواليس مشاركة بيراميدز في بطولة السوبر المصري

صدى البلد

يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء اليوم بملعب نادي الجزيرة للحديث عن تحضيرات الفريق لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

 

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

 

ويتواجد في المؤتمر الصحفي ممثلا عن نادي بيراميدز، المدير الفني جايمي باتشيكو والمهاجم دودو الجباس.

ويقام المؤتمر بقاعة مؤتمرات إستاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الخامسة إلا الربع بتوقيت الإمارات، الرابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة.

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