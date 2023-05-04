لعدم حدوث أزمة غذاء.. روسيا وتركيا وأوكرانيا تبحث تمديد اتفاقية الحبوب

يناقش وفد تابع لكلا من روسيا وتركيا وأوكرانيا قضية نقل الأمونيا، يوم غد الجمعة في إسطنبول، وذلك في إطار مناقشة تمديد صفقة الحبوب.

يحضر الوفود من تركيا وروسيا وأوكرانيا في 5 مايو لبحث تمديد صفقة الحبوب التي تنتهي في 18 مايو الجاري.

وقال المتحدث إنه ستتم مناقشة قضية نقل الأمونيا الروسية عبر الموانئ الأوكرانية، حيث ستقترح الأمم المتحدة الصيغة المناسبة لجميع الأطراف، وأشار الجانب التركي إلى بذل تركيا قصارى جهدها لحل هذه المشكلة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قد صرح أمس الأربعاء بأن الإمدادات الغذائية عبر ممر الحبوب قد تنقطع إذا ما فشل اجتماع إسطنبول، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة قد تظهر في إمدادات الغذاء حول العالم.