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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض ينفي علاقة الولايات المتحدة بالهجوم على الكرملين ومحاولة اغتيال بوتين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض ،اليوم الخميس، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم أمس على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائراتين مسيراتين وأستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة إغتياله.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن لا تشجع أو تمكّن أوكرانيا من شن هجمات خارج حدودها.

واتهم الكرملين ن في وقت سابق من اليوم، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم على مقر الكرملين، 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن القرارات بشأن "هذه الأفعال الإرهابية" تتخذ في واشنطن وليس كييف، وأن أوكرانيا ليست إلا أداة تنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتواجد في الكرملين ويعمل من مكتبه بشكل اعتيادي.

واعتبر الكرملين أن محاولة كييف وواشنطن التنصل من حادثة المسيرة مثيرة للسخرية، مشدداً على أن روسيا لديها عدة خيارات للرد، مشيراً إلى أن الرد سيكون بخطوات مدروسة بعناية وتراعي المصالح الروسية.

 

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