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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسبوع القاهرة للصور.. رحلة للفائزين في مسابقة هيئة تنشيط السياحة

جانب من رحلة هيئة
جانب من رحلة هيئة تنشيط السياحة

 تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار رحلة سياحية لأسوان والنوبة خلال الفترة من ٣ وحتى ٦ مايو الجاري للفائزين بالثلاث مراكز الأولى في المسابقة السياحية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة فوتوبيا للتصوير، للمصورين المشاركين في حدث "أسبوع القاهرة للصور" لاختيار أفضل صورة ترويجية لمصر، والذي تم إقامته بسينما راديو بقلب القاهرة خلال الفترة من ٨ وحتى ١٨ فبراير الماضي بمشاركة أكثر من ١٠٠ مصور من جميع أنحاء العالم.

ومن جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة أن رعاية وتنظيم الهيئة لهذه الرحلة السياحية تأتي فى إطار حرصها على تشجيع ورعاية المبدعين من الشباب فى كافة المجالات عامة ومجال التصوير خاصة وتحفيزهم ليكون لهم دور فعال فى الترويج السياحى للمقاصد الأثرية والسياحية المصرية.

وأضافت أن تنظيم مثل هذا النوع من المسابقات والرحلات يأتى ضمن خطة الهيئة لتنمية الوعى السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب .

وخلال هذه الرحلة سيقوم أعضاء مكتب الهيئة بأسوان باصطحاب الفائزين في جولة لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بأسوان والنوبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة أُقيمت تحت عنوان《Show Egypt Through Your Lens 》لاختيار أفضل الصور الترويجية لمصر، كما أن الهدف من هذه المسابقة هو تسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة ومواقع أثرية فريدة وتراث مصرى، فضلا عن رفع الوعى السياحى والأثري لدى جميع فئات المجتمع بأهمية وعراقة وجمال المقاصد السياحية المصرية.
 

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الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أسبوع القاهرة للصور الترويج السياحى السياحة والاثار السياحة

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