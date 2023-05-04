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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هيئة الكتاب تشارك بـ 200 عنوان في مهرجان الشارقة القرائي للطفل.. صور

مشاركة هيئة الكتاب
مشاركة هيئة الكتاب في مهرجان الشارقة

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ 14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء، وتُنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «عقول تتشكل»، ويستمر حتى 14 مايو الجاري، في «مركز إكسبو الشارقة».

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب، في مهرجان الشارقة أكثر من 200 عنوانًا متنوعًا للأطفال، إيمانًا منها بأهمية القراءة للأطفال، وتنميتهم، ورفع وعيهم، وحثهم على القراءة والإطلاع منذ الصغر.

 

عناوين هيئة الكتاب في معرض الشارقة

ومن أبرز العناوين التي تشارك بها الهيئة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «مذكرات آدم، أنا وصاحبي، يحكى أن، من أعلام الصحابة، نساء في القرآن الكريم، من أعلام التابعين، أحلم، أركان الإسلام، علماء العرب، آية وحكاية، الحرية للعصافير، مسرحية كشفناه، أطفال الكواكب، مصطفى دبابة، جبل المملكة الذهبية، وطن العربي، الصرصار والنملة، ليلى والتلفزيون، المخلوق العجيب ، طريق النجاة، ارنب في القمر، الأسد والثيران الثلاثة».

 

كذلك تشارك بـ «جزيرة السعداء، أخي، أصداء الربيع، البحث عن القمر، علي بابا، السلطان وجنية البحر، الطير الشادي، البحيرة الباسمة، الديب المكار، الوحش أكل الجيلد، الطفل الحائر، خيط فاصل رفيع، سيلفي مع الشهيد، بابا دبلوماسي، مغامرات فلفلة، عائد إلى سيناء، لعبة الحروف، الحقيقة والخيال، سنة سعيدة، حروي وهمية، المنسي صديقي، عبوة ناسفة».

 

 

أيضا تشارك الهيئة بـ «ماشا والدب، حلم حصان الشطرنج، حواديت وحكايات، الأمير والخندق، ذات البقعة الحمراء، العملاق الأناني، صناع البهجة، الحمار الصغير الحزين، اختفاء قطيع الذئاب، الكبش الشجاع، العصفور التي تبيض ذهبًا، إلى أين تذهب الجدات، بنت جميلة في الغابة، صندوق شجرة الزيتون» وغيرهم من الإصدارات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين مهرجان الشارقة القرائي للطفل هيئة الشارقة للكتاب عقول تتشكل

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