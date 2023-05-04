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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

المشاط تبحث تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

صدى البلد

   بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وقيادات المنتدى تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة، من خلال الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، لدفع العمل المناخي وتعزيز جهود التنمية، كما التقت الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة "جيل بلا حدود Generation Unlimited".
جاء ذلك في ختام مشاركتها في "قمة النمو 2023" بالمنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث ناقشت مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي التعاون المشترك في مبادرة تعزيز التمويل المناخي لحماية الأرض GAEA والتي تستهدف خلق شراكات بناءة وإشراك المنظمات غير الهادفة للربح للاستفادة من دورها في دفع العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية المبادرة والدور الاستراتيجي الذي يقوم به المنتدى الاقتصادي العالمي في إشراك الأطراف ذات الصلة وصناع السياسات والمنظمات غير الهادفة للربح وصناع السياسات من كافة أنحاء العالم.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن المبادرة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي خلال فعاليات مؤتمر "دافوس" الماضي، ويدعمها أكثر من 45 شريكًا تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن طرحها لتمويل وتنمية الشراكات وتعزيز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، بهدف إطلاق العنان للاستثمارات المناخية والوصول إلى الصافي الصفري وتعزيز التحول الأخضر.
وذكرت أن انتشار أدوات التمويل المبتكرة وزيادة استثمارات المنظمات غير الهادفة للربح يعزز جهود العمل المناخي عبر خفض مخاطر الاستثمارات المناخية، مبدية ترحيب وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال هذه المبادرة ومناقشة نماذج التمويل التي يمكن تطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان النامية بشكل عام.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي - خلال اللقاء - جهود الوزارة لتعزيز العمل المناخي من خلال إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" بالشراكة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة ومن بينهم المنظمات غير الهادفة للربح، والتوصيات التي وضعها لتحفيز العمل المناخي عالميًا وضمان تحقيق أهداف المناخ والتنمية. 
كما تحدثت المشاط عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" التي تركز على مجالات المياه والغذاء والطاقة بهدف تحفيز التحول الأخضر في مصر كنموذج للمنصات الوطنية .
وفي سياق متصل، التقت وزيرة التعاون الدولي شيام بيشين، مدير مركز الصحة والرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث بحثت جهود تعزيز التعاون المشترك من خلال المبادرات التي يطرحها المنتدى الاقتصادي العالمي، لدعم الجهود التي تقوم بها مصر مع مؤسسات التمويل الدولية لتحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر.
وخلال اللقاء مع الدكتور كيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الدولية "جيل بلا حدود Generation Unlimited" ناقش الجانبان الجهود المبذولة من خلال المجلس الاستشاري العالمي للمبادرة من أجل تعزيز دورها في تمكين الشباب وتوفير فرص العمل، إلى جانب التعاون القائم مع الأمم المتحدة والجهات المعنية في مصر لتنفيذ النسخة المصرية من المبادرة تحت مسمى "شباب بلد".
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في "قمة النمو 2023"، التي عُقدت بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، وشارك فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.

 

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