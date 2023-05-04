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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجان وفرق عمل ميدانية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ببني سويف

فرق عمل ميدانية لمتابعة
فرق عمل ميدانية لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

قامت لجان مكثفة من الوحدات المحلية والتموين والجهات ذات الصلة بالمرور على محطات الوقود، للاطمئنان لوجود أرصدة كافية من المنتجات البترولية والالتزام بالتعريفة الجديدة لسعر لتر السولار، وكذا باقي المنتجات، فضلا عن مراجعة وحصر كميات السولار، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بكافة مواقف السيارات بدائرة المحافظة، وتكثيف الحملات على المواقف لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

وناشدت المحافظة بالإبلاغ عن أية مخالفات على الخطوط الساخنة التي خصصتها المحافظة ("114 محافظة،و " 136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099")لاستقبال شكاوى المواطنين من زيادة أو تلاعب في الأجرة المقررة ، وذلك على إثر إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بتحريك سعر السولار بسبب زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية.

وقامت اللجان بالاطمئنان على استقرار الأوضاع والتزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة لنقل الركاب بكافة خطوط السير وخاصة بين القرى والمدن وخطوط السرفيس الداخلية بالمدينة العاصمة، علاوة على التواجد الميداني بالطرق السريعة لمتابعة انتظام سير العمل بكافة الخطوط، وتلقي الشكاوى إن وجدت.

ففي مدينة بني سويف أكد الأستاذ هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف تفعيل غرفة العمليات  والازمات والتواجد بالمواقف بالمدينة والقرى، لمتابعة تطبيق قرار التعريفة الجديدة ورصد أي أحداث، مؤكدا على استقرار الأوضاع والالتزام التام بالتعريفة المقررة، خاصة وأن الزيادة المقررة لم تتجاوز نسبة 10٪ من قيمة الأجرة السابقة.

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا ،تحت إشراف الأستاذ مدحت صلاح ، بتشكيل فرق عمل بالتنسيق مع إدارة التموين وإدارة المواقف بمركز ببا لمراجعة جميع محطات الوقود وترصيد جميع الكميات الموجودة بها مع مراقبة جميع المواقف على مستوى المركز وتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن تعريفة الركوب وجارى المتابعة.

فيما أشرف الأستاذ ناصر سيف رئيس مركز ومدينة إهناسيا يرافقه نواب رئيس المدينة ومسئولي المواقف والأزمات والإشغالات على انتظام حركة نقل الركاب، وتكثيف الرقابة على موقف سيارات الأجرة بالمدينة، للاطمئنان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وعدم استغلال المواطنين على مستوى كافة خطوط السير بقرى المركز، مشيرا إلى قيام رؤساء المجالس القروية بالتواجد الميداني لمتابعة انتظام الحركة بقرى المركز.

كما تفقد الأستاذ علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ،موقف خطوط نقل الركاب من المدينة للقرى التابعة وسيارات خط ناصر/ بني سويف، مؤكدا على استقرار الأوضاع والالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة، لافتا إلى عدم وجود تزاحم تزامنا مع إجازة عيد العمال.

وفي مركز سمسطا نظمت الوحدة المحلية، تحت إشراف الأستاذ نشأت معبد،حملة مكثفة شارك فيها مسئولو الوحدة المحلية ووحدة المرور ومفتشي التموين وإدارة المواقف، والتي قامت بالمرور على كافة محطات الوقود، ومواقف سيارات الأجرة، والإشراف على الإعلان عن التعريفة الجديدة بموقف سيارات المدينة، من خلال وضع لافتة موضح  بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وبدء وضع استيكرز  به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة.

بينما قامت اللجان المشكلة من الوحدة المحلية بالواسطى  والفشن والجهات ذات الصلة من المواقف والمرور ،تحت إشراف الأستاذ حمادة راضي، الأستاذ محمد بكري "على الترتيب"،بالتواجد الميداني بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود والطرق السريعة لمتابعة انتظام سير العمل، وتوعية  المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية بعد قرار لجنة التسعير بتحريك سعر لتر السولار.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ،قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً  لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، حيث  قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2 من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن .

التعريفة الجديدة التعريفة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة تعريفة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف

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