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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتابع محطات الوقود بعد التسعيرة الجديدة للسولار

متابعة محطات الوقود
متابعة محطات الوقود بالأقصر

قام اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، بجولة تفقدية يرافقه سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ومحمد أحمد مدير مواقف محافظة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود بمدينة الأقصر ، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل داخل المواقف دون وجود عقبات تواجه الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الركوب الجديدة المقررة وكذلك الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر قد اعتمد قرار لجنة الإشراف علي المواقف  الخاص بزيادة  تعريفة الركوب بنسبة ١٠%، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع ادارة مرور الأقصر ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل علي الزام السائقين( العاملين على الخطوط المختلفة ) بتعريفة الركوب المقررة واعلانها بمكان واضح بالسيارة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة واتخاذ ما يلزم قانونيا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة .

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محافظ الأقصر يعتمد قرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة 10%

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بتكليف رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة لقيمة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار.

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الأقصر إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التسعيرة الجديدة التعريفة الجديدة الوقود تعريفة الركوب الجديدة

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