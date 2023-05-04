عقب استشهاد 3 فلسطينيين.. التعاون الإسلامي تدين عدوان الاحتلال على نابلس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بما وصفتها الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن ثلاثة شهداء وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.



وأقرت المنظمة امتداد العدوان الإسرائيلي المفتوح على الشعب الفلسطيني انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وحملت التعاون الإسلامي إسرائيل وقوة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التي تزيد التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وطالبت الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة إسرائيل.