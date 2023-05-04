السلع التموينية تتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب المخابز البلدية المدعمة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بالسولار.

يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.