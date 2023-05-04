ضبط سيدة تزاول مهنة التمريض بأوراق مزورة في حملة للعلاج الحر ببني سويف

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.



حيث تبين من التقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية والدكتور أحمد عبد العظيم طه مدير إدارة العلاج الحر بتنظيم حملة على المنشآت الطبية الخاصة ، حملة والتى ضمت (الدكتورة لبني محمد والدكتورة مريم علاء والدكتورة نورهان طه والدكتور كريم محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر .

وحيث وردت معلومة إلي مدير إدارة العلاج الحر بقيام سيدة تقوم بممارسة مهنة التمريض بأحد المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف وعلي الفور تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالتحري عن الواقعة بالاشتراك مع النقابة الفرعية للتمريض ببني سويف وتم التوجه علي الفور إلي تلك المنشأة وتم عمل محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المنشأة الطبية وإحالة صاحبتها إلى جهات التحقيق المعنية .