محافظ مطروح يسلم 15 كرسيا و25 طرفا صناعيا لذوي الهمم

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس 15 كرسيا للأشخاص القادرين باختلاف بحضور المهندس ياسين صالح رئيس فرع جمعية رسالة بمطروح وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي وفتحي الجمل مستشار المحافظ لشؤون التضامن الاجتماعي والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعامر خميس مدير جمعية التأهيل الاجتماعي.



وسلم محافظ مطروح ٤ كراسي سي بي مجهزة لمصابي ضمور العضلات و٣ كراسي كهرباء و٨ كراسي أخرى لعدد من القادرين باختلاف بالإضافة إلى تسليم ٢٥ طرفا صناعيا مهداة من جمعية رسالة الخيرية لعدد من مصابي وذوي الهمم بمطروح وذلك بجمعية التأهيل الاجتماعي بمرسي مطروح.

وجه محافظ مطروح الشكر لجهود جمعية رسالة ومشاركتها المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والمشاركة مع المحافظة في تقديم الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة لتيسير حركة المصابين والتخفيف عنهم مع إعانتهم على ممارسة حياتهم وأنشطتها المختلفة، موجها الشكر لجميع أعضائها والمشاركين في القافلة من جمعية رسالة بفيصل.