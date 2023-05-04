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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

5 أندية تريد الدون.. هل يرحل كريستيانو رونالدو عن النصر السعودي؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في نادي النصر السعودي، الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما تردد في وسائل الإعلام عن نيته المغادرة في الصيف المقبل.

وانتقل رونالدو إلى النصر في بداية العام الجاري، بعقد يستمر حتى عام 2025، حيث تبلغ قيمة العقد 500 مليون يورو “2 مليار ريال سعودي”.

وفي نفس السياق فإن هناك 5 أندية ترغب في التعاقد مع الدون خلال الميركاتو الصيفي القادم.. فما القصة؟

أين سيذهب كريستيانو رونالدو؟

أشارت بعض التقارير الصحفية السعودية عن رغبة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كريستيانو رونالدو فى الرحيل عن العالمي.

ومن أبرز الأندية المرشحة لضم الدون هو نادي نيو كاسل يونايتد، كما يسعى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي ولوس أنجلوس الأمريكي لضم الدون وتوقيع العقود رسمياً معه.

ومن جانبه دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المفاوضات مع  كريستيانو رونالدو كبديل لليونيل ميسي والتي ينتهي عقده في 30 يونيو القادم.

ويتواجد ريال مدريد الإسباني ضمن تلك الأندية والتي قدمت عرضًا إلى رونالدو والتي يعتبر أحد أساطير النادي.

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حالة واحدة للاستغناء عن رونالدو

كان قرار إدارة العالمي هو بيع الدون إلي نادي نيوكاسل يونايتد خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت التقارير السعودية عن أن سر موافقة نادي النصر على بيع عقد كريستيانو إلى نيوكاسل يونايتد هو عودة ملكية الماكبايس إلى صندوق الاستثمار السعودي.

موقف رونالدو من مغادرة النصر

وتناقلت بعض التقارير الصحفية أن رونالدو يسعى للبحث عن فرصة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، لكن رونالدو أظهر تمسكه بالبقاء في النصر، ونشر صورة له من تمارين الفريق على «فيسبوك»، مكتوبا عليها: «أنا عالمي».

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