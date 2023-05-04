وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الهندي على هامش اجتماع منظمة شنجهاي

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، خلال زيارته لمنتجع جوا الهندي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون.

وتبادل كل من الجانبان، وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية بما في ذلك الجدول الزمني للقاءات المقبلة، كما ناقشوا سوياً القضايا على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وأعرب الجانبان عن تقديرهما العميق التعاون في المجالات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وأكدوا على تعزيز أنشطة التنسيق لتطوير نهج مشترك في إطار التفاعل في أهم المنصات الدولية، بما في ذلك منظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة بريكس والأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

واتفق الجانبان على مواصلة اتباع مسار بناء نظام عالمي عادل للعلاقات بين الدول.

