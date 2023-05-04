اكتشافات أثرية في 5 أشهر.. خرجت من أرض مصر لتبهر العالم

آثار واكتشافات مذهلة أبهرت العالم خلال الخمسة أشهر من عام 2023 الجاري ، تؤكد لك أن باطن الأرض المصرية محمل بأسرار العالم و الحضارة ، لتخرج الي النور كنوز حضارية وتاريخية تضيئ العلم و العالم بقيمتها الثرية.

ويرصد "صدى البلد" أبرز الاكتشافات الآثرية في النصف الأول من عام 2023 ، لتكون طريقك لمعرفة أبرز ما جاءت به باطن الأرض المصرية محملة بالالاف من السنين .

اكتشافات آثرية في يناير

ستبهرك روعة مشاهدتها فهي أحد اهم مقابر المصري القديم التي ترجع الي عصر الأسرتين الخامسة والسادسة ، و التي اكتشفت في يناير 2023 بمنطقة سقارة الآثرية ، والتى يعود تاريخ المقبرة الى من حكموا مصر قبل 4500 سنة ، للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة والثانية تعود لعصر بيبي الأول من الأسرة السادسة ، و التى وجد بها مومياء مغطاة برقائق الذهب وتماثيل ملونة.

إكتشافات آثرية في 5 شهور

اكتشافات آثرية في فبراير

وأطل علينا شهر يناير 2023 ، بهدية من باطن الأرض المصرية عبر اعلان الدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، عن اكتشاف أطول بردية فرعونية كاملة، وبلغ طول هذه البردية 16 مترًا وعمرها أكثر من 2000 عام، وتحوي نصوصًا من كتاب الموتى ، حيث وجدت داخل تابوت لشخص يدعي أحمس يعود للعصر البطلمي.

اكتشافات أثرية في مارس

شهد شهر مارس 2023 اعلان كشف آثري في غاية الأهمية أعلن عنه الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ، وجود سقف جملوني فوق حجرة الدفن الثالثة بهرم خوفو ، لتحمل الضغط فوق الحجرة، كما تم الكشف عن ممر يقع خلف المدخل الأصلي للهرم من الناحية الشمالية ذي الشكل الجمالوني، والذى اكتشف ضمن مشروع سكان بيراميدز.

سقف جملوني فوق حجرة الدفن الثالثة بهرم خوفو

اكتشافات آثرية في إبريل

فيما شهد شهر ابريل 2023 عن نجاح البعثة الأثرية البولندية الأمريكية المشتركة في الكشف عن تمثال للمعبود بوذا من العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال حفائرها بمعبد المدينة الأثرية ، وذلك في مدينة برنيكي على ساحل البحر الأحمر ، ويؤكد موسم حفائرها الحالي بالموقع العديد من الدلائل الهامة على وجود صلات تجارية بين مصر والهند خلال العصر الروماني.

اكتشافات آثرية في مايو

وفي مايو 2023 اعلن المجلس الأعلى للآثار عن نجاح البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمجلس الوطني للبحوث الإيطالية- معهد الدراسات القديمة بالبحر المتوسط (CNR)- العاملة بموقع تل المسخوطة بمحافظة الإسماعيلية، في الكشف عن مجموعة كبيرة من الأواني والأمفورات تعود للعصرين المتأخر واليوناني الروماني.

موقع تل المسخوطة



يذكر أن الكشف عن منحدر ضخم يرتفع إلى أعلى السور الضخم الذي تم اكتشافه خلال أعمال الحفائر عام 2017، والذي يمثل الجانب الشمالي من سور المدينة الكبير.