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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الروسية: رد فعل بوتين ضد الهجوم على الكرملين اتسم بـ الهدوء

صدى البلد

   وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الإرهابي ضد الكرملين بأنه اتسم برباطة الجأش والهدوء. 


وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس - "في مثل هذه المواقف الصعبة والعصيبة، يظل الرئيس دائما هادئا وواضحا ويتميز برباطة الجأش". 


وكان بيسكوف قد اتهم في وقت سابق من اليوم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الأوكراني على الكرملين، واصفا محاولات التبرؤ من قبل كييف وواشنطن "سخيفة تماما". 


وأضاف - بهذا الشأن - "نحن نعلم أن القرارات بشأن مثل هذه الأعمال والهجمات الإرهابية لا تتخذ في كييف، بل في واشنطن"، موضحا أن كييف تفعل ما تؤمر به.


وتعليقا على رد فعل روسيا على الهجوم، قال بيسكوف "إنه قد يأخذ أي صورة من الصور دون أن يعلن عن أي تفاصيل بهذا الشأن".


ومن جانبها، قالت الخارجية الروسية - في بيان اليوم - "إن الجانب الروسي يحتفظ لنفسه بالحق في اتخاذ الإجراءات الانتقامية المناسبة ضد المحاولات الفظيعة لارتكاب أعمال إرهابية، وسنرد وفقا لتقييم التهديد الذي وجهته كييف لقيادة بلادنا".

 

الرئاسة الروسية الكرملين بوتين

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