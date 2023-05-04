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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير جاد لمليشيا حميدتي .. بيان عاجل من الجيش السوداني

صدى البلد

وجه الجيش السوداني اليوم الخميس رسالة عاجلة الي قوات الدعم السريع .

وجاء في بيان رسمي:"تنويه مهم لمنسوبي مليشيا حميدتي..

لا لاحتلال بيوت ومنازل المواطنين .
لا لإتخاذ المواطنين دروعا بشرية. 
لا لتحويل المستشفيات ثكنات عسكرية .
لا لنهب ممتلكات المواطنين .
لا لنهب البنوك وحرق الأسواق. 
لا لاستهداف محطات الكهرباء والمياه. 
لا للتدرع بالمؤسسات الخدمية ومنعها من تقديم الخدمات للمواطنين.
لا للقتال من أجل أسرة.
لا لاستمرار تدفق الأجانب وتجنيدهم بمليشيا حميدتي .
لا لنهب ذهب وموارد السودان وتهريبها للخارج. 
لا لمليشيا أنشأها النظام البائد وتتغلغل فيها عناصره .

المتحدث باسم الجيش السوداني: نوافق على الهدنة إذا التزمت الميليشيات

نعم لتسليم نفسك أيها المقاتل بمليشيا حميدتي مع ضمان سلامتك وضمك للقوات المسلحة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة. 
نعم لإلقاء السلاح ووضعه جنبا ومغادرة الطرقات والبيوت والأزقة وظل الأشجار وعنابر المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه والعودة إلى أسرتك مع ضمان ضمك إلى الجيش السوداني بعد تقديم استمارتك أو ما يدل على إنتماءك لمليشيا حميدتي (أسرة دقلو او دقلو أخوان).

الجيش السوداني مليشيا حميدتي قوات الدعم السريع

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