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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : الحوار الوطني أول سطر في تاريخ مصر الحديثة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أشاد النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ، بالمشاركة الكبيرة للقوى السياسية والنخب المصرية ، في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني.

مؤكدا بأن الحوار الذي الذي دعا اليه فخامه الرئيس السيسي فرصة لابد من اغتنامها ، للتوافق حول مختلف الرؤي حول مستقبل مصر في الجمهورية الجديدة مؤكداً بأن الحوار الوطني اول سطر في تاريخ مصر الحديثه بإرادة وطنيه خالصة.


وثمن الوليلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية جلسات، موضحاً بأن دعوة الرئيس للحوار وكلمته ومطالبته بالتوافق علي مخرجات قابله للتطبيق هو ضمانه حقيقية لنجاح فاعليات هذا الحوار ، وسنبني عليها مستقبلنا المشرق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن القوي السياسيه والنخب  يقع علي عاتقهم مسئولية كبيره في  ظل منح الرئيس الفرصة للجميع للمشاركه في كتابه مستقبل وطننا الغالي ، وعلي الجميع أن يدرك التحديات التي تواجه الدولة المصرية في كافة الاتجاهات وكافة المحاور وان يكون هدفنا الخروج بمقترحات ومخرجات تكون شعاع امل للبناء والتنميه والمشاركة في بناء الوطن.

وابدي الوليلي تفاؤله بجلسات الحوار الوطني مؤكدا بأن الطريق مفروش بالنوايا الصادقه من قبل صاحب الدعوه فخامة الرئيس ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنيه والقوي السياسية التي نتمني أن نخرج بنتائج تناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة .

الاتجاهات الافتتاحية الإفتتاح الجلسة الإفتتاحية التحدي

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