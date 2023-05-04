العثور على جثة شخص مجهول الهوية طافية بمياه ترعة في الشرقية

عثر عدد من الأهالي على جثة مجهولة الهوية طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبرى التفتيش بقرية انشاص الرمل دائرة مركز بلبيس وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال جثة مجهولة الهوية عثر عليها بمياه ترعة الإسماعلية وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفي وإخطار الأجهزة الأمنية.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية أسفل كوبري التفتيش بقرية انشاص الرمل وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري وتم التحفظ عليها بثلاجة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.