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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| آيس كريم البصل الأخضر والرنجة آخر صيحات موضة الأكل .. وأضرار غير متوقعة للبطيخ في هذه الحالة

نشرة المرأة والصحة|
نشرة المرأة والصحة| آيس كريم البصل الأخضر والرنجة آخر صيحات

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المتنوعة في مجالي المرأة والصحة التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

تحذير من البطيخ.. 8 أضرار كارثية قد تهدد حياتك
 

يمتلك البطيخ فوائد عديدة ومتنوعة، ويمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، ولكن الإفراط في تناول أي شيء يكون مضر بالصحة ونعرضها لكم فى هذا التقرير ..


مرشوش بالبصل الأخضر.. آيس كريم رنجة بالبطارخ يثير الجدل على السوشيال ميديا
تداول رواد السوشيال ميديا مؤخرا ، صورة لمحل حلويات يعلن عن آيس كريم رنجة بالبطارخ حيث يعرض آيس كريم لونه أوف وايت وبه بعض النقاط، وبجانبه صور لبطارخ الرنجة وقطع الرنجة المخلية.

 

إذا كنت طالب ثانوية عامة.. 5 أطعمة لا تضعها في فمك

تعد فترة امتحانات الثانوية العامة من أكثر الفترات الصعبة التى يمر بها جميع الطلاب مما يجعلهم يشعرون بالخمول والكسل نتيجة التوتر الشديد ، نستعرض لكم من خلال السطور التالية قائمة ببعض المشروبات والأطعمة التى تسبب الكسل وخمول العقل.

البطيخ ايس كريم الثانوية العامة

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