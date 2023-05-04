الصفدي يشيد بدعم ألمانيا للأردن في مواجهة انعكاسات الأزمات

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الخميس/، وفداً من لجنة الموازنة في البرلمان الألماني برئاسة النائب كلوديا رافلهوشن.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، سبل تعزيز علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن وألمانيا، والتعاون القائم في عديد قطاعات اقتصادية وتنموية.

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن وللعملية التنموية، ولمساعدته على مواجهة انعكاسات الأزمات الإقليمية على المملكة، وخصوصاً في ما يتعلق بدعم ألمانيا لدعم جهود المملكة توفير العيش الكريم للاجئين السوريين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأنروا).

ووضع الصفدي الوفد في صورة برامج التحديث السياسة والاقتصادية والإدارية، التي تمضي إلى أمام، وفق خطط وأهداف وتواقيت زمنية واضحة.

كما بحث الصفدي والوفد قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، ومخرجات اجتماع عمان التشاوري حول سوريا.

وأكد الوفد متانة العلاقات مع الأردن، وتثمينه لدور المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وفي النموذج الذي يقدمه في استضافة اللاجئين.