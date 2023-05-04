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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأممية : مصر تشهد أكبر تدفق للاجئين من السودان بسبب الصراع المسلح

صدى البلد

قالت مفوضية اللاجئين اليوم، إنها تتوقع أن ما يقرب  من 860 ألف لاجئ وعائد من السودان بينهم 580 ألف سوداني، مؤكدة، أنها تحتاج إلي ما يقرب من 445 مليون دولار لإغاثتهم.

وأكدت المفوضية الأممية، أن مصر وجنوب السودان ستشهدان أكبر تدفق للاجئين من السودان، خاصة بعد الصراع الأخير الذي شهدته السودان والذي تسبب في نزوح آلاف المواطنين إلي دول الجوار. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد ونوهت كريستين بشاي المتحدث الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر إلى أن اليوم يتم العمل على الأرض من خلال الهلال الأحمر المصري ونعمل على تكبير الدعم للهلال الأحمر المصري الذي يساعد الأشخاص النازحين على الحدود.

وفي وقت سابق، أوقفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنشطتها مؤقتاً في الخرطوم ودارفور وشمال كردفان. وأوضح ممثل المفوضية في السودان أكسل بيشوب في تصريح له، أن قرار الإيقاف المؤقت يأتي نظراً للصراع الدائر في السودان الذي يؤدي لمخاطر يواجهها النازحون المدنيون.

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