عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيطريين : اعتماد إعانات عاجلة للطبيب المصاب وأسرة المتوفى في حادث الخارجة

صدى البلد

يتابع الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ومجلس النقابة العامة، والنقابتين الفرعيتين بأسيوط والوادى الجديد، الحالة الصحية للطبيب البيطري العامل بهيئة الخدمات البيطرية، والمصابين فى حادث أتوبيس أثناء سفرهم لتأدية مأمورية عمل بمحافظة الوادى الجديد.

كما تتقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين، نقيبا ومجلسا بخالص التعازى فى وفاة الطبيب البيطرى: محمد عبد المنعم إثر الحادث، داعية الله أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر.

وفور العلم بتفاصيل الحادث، تحرك وفد من النقابة يضم كل من: الدكتور سيد بلال نقيب محافظة الوادى الجديد، الدكتور حسن ذكى عضو مجلس النقابة العامة، الدكتور صلاح علم أمين صندوق أسيوط، الدكتور سامى مدحت عضو فرعية أسيوط، إلى مستشفى جامعة أسيوط لمتابعة الحالة الصحية للطبيب: طارق إسماعيل، والذى أصيب بكسر فى الحوض وشرخ بالجمجمة، وذلك بحضور الدكتور صلاح قطب القائم بأعمال مدير مديرية أسيوط، والدكتور محسن سليمان مدير إدارة المجازر السابق بأسيوط.

فيما لازم الدكتور ناجى عوض عضو مجلس النقابة العامة، جثمان الطبيب المتوفى، وتحرك بيه إلى القاهرة.

من ناحيته، أعلن الدكتور خالد سليم النقيب العام، عن اعتماد إعانات عاجلة للطبيب البيطرى المصاب وأسرة الطبيب المتوفى، كدعم من النقابة لأعضائها وأسرهم فى تلك الأوضاع، بالإضافة إلى التواصل مع مع محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة بأسيوط والجهات التنفيذية لإنهاء الاجراءات اللازمة للطبيبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ