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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب : الحوار الوطني حجر أساس وعقد جديد لمصر الحديثة بنوايا صادقة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، ان جلسات الحوار الوطني التي بدأت أمس بمشاركه كبيرة من كل القوي المصرية بمثابة حجر أساس للجمهورية الجديدة الحديثة ، التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن الحوار الوطني بمثابة عقد جديد للوطن متوافقين فيه علي مستقبلنا بنوايا صادقة لبناء مصر الحديثة.

واضاف طارق عبد العزيز أن المحاور الثلاثة التي اعتمدها الحوار الوطني  ، السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وما لحق بهم من 19 لجنه ترجمت قضايا الوطن ، آملين في الحصول علي نتائج ومخرجات للحوار الوطني تتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة ، وتكون علي قدر الإرادة والعزيمة التي تسير بها القيادة السياسية في بناء وتنمية الدولة المصرية.

وتابع عضو تشريعية الشيوخ أن الدولة المصرية حققت نجاحات وإنجازات كبيرة حققت بها قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني ، سنجني ثماره في المستقبل القريب ، وان كانت التحديات كبيرة فإن الإرادة المصرية اقوي بسواعد أبنائها وعقول مفكريها ورجالها المخلصين .

و دعا  عبد العزيز جميع القوي المشاركة في الحوار الوطني الي التوافق على مخرجات حقيقة قابلة للتطبيق تتناسب مع طبيعة الدولة المصرية لتكون الضوء الذي يرشدنا الي طريق المستقبل المشرق.

الحوار الوطني السيسي مجلس الشيوخ

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