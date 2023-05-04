نائب: الحوار الوطني فرصة أمام القوى السياسية للوصول لأجندة أفكار وطنية

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بإنطلاق جلسات الحوار الوطنى بحضور الحكومة وذلك من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني، مضيفا أن الحوار الوطني سيكون فرصة مهمة لجميع القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع من أجل طرح رؤيتهم في جميع المجالات والتحديات التي تمر بها الدولة والنهوض بها بشكل أكبر.



وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن أهمية عقد هذا الحوار تكمن في الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.



وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن توقيت الحوار مناسب، وخطوة هامة في طريق تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ردود الأفعال والتجاوب من مختلف القوى السياسية وأطياف المجتمع، يدل على حرص الجميع على المشاركة من أجل صنع مستقبل أفضل للوطن.



وشدد الرشيدي، على ضرورة خروج الحوار الوطني بتوصيات إيجابية وهامة حتى تدعم القيادة السياسة في مسيرته في البناء والتنمية، فضلا عن مواجهة الظروف العالمية الصعبة الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرا الى أن الرأي العام هو الضامن لمخرجات هذا الحوار وأن الشعب المصري معنا رقيب على الجميع في الطرح والدفاع عن القضايا التي سيتم مناقشتها.



ولفت النائب إلى أن الحوار الوطني هو ملحمة مهمة لتأكيد على وجود الحياة السياسية والحزبية في مصر، والحوار يؤكد على رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي