عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحوار الوطني فرصة أمام القوى السياسية للوصول لأجندة أفكار وطنية

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بإنطلاق جلسات الحوار الوطنى بحضور الحكومة وذلك من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني، مضيفا أن الحوار الوطني سيكون فرصة مهمة لجميع القوى السياسية ومختلف فئات المجتمع من أجل طرح رؤيتهم في جميع المجالات والتحديات التي تمر بها الدولة والنهوض بها بشكل أكبر.


وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن أهمية عقد هذا الحوار تكمن في الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية  للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة المصرية في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.


وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن توقيت الحوار مناسب، وخطوة هامة في طريق تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ردود الأفعال والتجاوب من مختلف القوى السياسية وأطياف المجتمع، يدل على حرص الجميع على المشاركة من أجل صنع مستقبل أفضل للوطن.


وشدد الرشيدي، على ضرورة خروج الحوار الوطني بتوصيات  إيجابية وهامة حتى تدعم القيادة السياسة في مسيرته في البناء والتنمية، فضلا عن مواجهة الظروف العالمية الصعبة الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع، مشيرا الى أن الرأي العام هو الضامن لمخرجات هذا الحوار وأن الشعب المصري معنا رقيب على الجميع في الطرح والدفاع عن القضايا التي سيتم مناقشتها.


ولفت النائب إلى أن الحوار الوطني هو  ملحمة مهمة لتأكيد على وجود الحياة السياسية والحزبية في مصر،  والحوار  يؤكد على رغبة الدولة وإرادتها في مشاركة مواطنيها لرسم مستقبل البلاد وبناء الجمهورية الجديدة بشكل حضاري وديمقراطي

الاقتصادي الجمهور البناء والتنمية الأقتصادية الجمهورية الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

ترشيحاتنا

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ