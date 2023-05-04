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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل توقف القِدر عن الطهي؟ روسيا تسخر من تصريحات البيت الأبيض

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علي تصريحات البيت الأبيض بأنه ليس لديه معلومات حول من يقف وراء الهجوم على الكرملين، قائلة: "هل توقف القدر عن الطهي؟"

وكتبت زاخاروفا في قناتها علي “تلجرام”، “سارت الأمور بشكل أسرع مع الأحداث الجديدة.. كان لدى البيت الأبيض دائمًا البيانات… هل توقف القِدر عن الطهي؟"

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ليست متورطة في هجمات الطائرات بدون طيار على الكرملين وليس لديها بيانات حول من يقف وراءها.

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ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض، تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم أمس على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين" بطائراتين مسيراتين واستهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومحاولة اغتياله.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أن واشنطن لا تشجع أو تمكّن أوكرانيا من شن هجمات خارج حدودها.

زاخاروفا البيت الأبيض روسيا أمريكا الخارجية الروسية الكرملين

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