طاقم روسي يرمي مخلّفات وأدوات في الفضاء |فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد طاقم روسي يرمي مخلّفات وأدوات في الفضاء.

وأوضحت أنه عند انتهاء المهمة، رمى الرواد حزمة صغيرة تحتوي على غطاء لم تعد هناك حاجة إليه، بالإضافة إلى أدوات من العملية التي نفذوها.

وأشارت إلى أنه أثارت مشاهد مصوّرة لعمل روّاد فضاء روس الجدل، بعد رميهم حقيبة صغيرة تحتوي على أدوات وبعض المواد أثناء عملهم، ما أعاد النقاش حول تلوّث الفضاء بسبب الأعمال الإنسانية.

وكان الرواد الروس ينفذون مهمة سير في الفضاء لمدة 6 ساعات، بهدف نقل تجربة غرفة معادلة للضغط من وحدة "راسفيت" إلى وحدة مختبر "نوكا" في المحطة الدولية.

