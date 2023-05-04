بدعم من 35 دولة .. زيلينسكي يكشف عن تحرك قوي ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف ستعمل على إنشاء محكمة جديدة لتقديم روسيا إلى العدالة بسبب حربها في أوكرانيا وأن كييف لن توافق على إنشاء محكمة مختلطة.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى هولندا، إن “هناك بالفعل مجموعة من 35 دولة تؤيد إنشاء محكمة”.

كما كرر الدعوات للسماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو، قائلاً إن “كييف تريد تلقي رسالة واضحة للغاية أثناء خوض الحرب بأنها ستكون جزءًا من التحالف العسكري بعد الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي، إن كييف تتفهم أنه لا يمكنها الانضمام إلى حلف الناتو أثناء الصراع، لكنها تريد تلقي إشارة واضحة مفادها أن البلاد سيتم قبولها في الحلف بعد انتهائه.

وقال زيلينسكي، ردا على سؤال حول احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حالة فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، إنه يؤمن بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني.

وأضاف: "لا نعتقد أننا قد نفشل في النجاح. هذا ليس طريقنا، لذا لا يمكنني الإجابة على سؤالك".