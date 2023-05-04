المركزي لمتبقيات المبيدات: فحص 1000 عينة زراعية خلال عُطلة عيد العمال

أعلنت د. هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) قيام المعمل في أداء مهامه لاستلام وفحص العينات خلال عُطلة عيد العمال ، حيث قام المعمل باستقبال وفحص ما يزيد عن 1000 عينة.

وأكدت عبد اللاه أن المعمل يقوم بأداء مهامه طوال العُطلات الرسمية المختلفة وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء هذه العُطلات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير باستمرار العمل خلال عُطلة عيد العمال.

وفي ذات الإطار أشارت عبد اللاه إلى أن جميع أقسام المعمل الرئيسية تؤدي كافة المهام المكلفة بها بشكل طبيعي حيث يقوم قسم متبقيات المبيدات بفحص كافة العينات المطلوب تحليل متبقيات المبيدات بها ويقوم هذا القسم بفحص أكثر من 460 مبيد باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال كما يتم فحص العينات بأقسام العناصر الثقيلة في الأغذية والسموم الفطرية ومضافات الأغذية وجودة الأغذية والميكروبيولوجي والملوثات العضوية الثابتة (الدايوكسينات) وكذا ملامسات الأغذية.

الجدير بالذكر أن المعمل يقوم بتحليل أكثر من 680 ملوث بمختلف الأقسام ويعتبر كيوكاب هو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية من الإتحاد الأوروبي في الأيزو 17025.

كما أنه حاصل على الإعتماد من جهة الإعتماد الوطنية الإيجاك ومن جهة الإعتماد الأمريكية A2LA ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستكمالاً لدور المعمل الهام في منظومة الرقابة على الصادرات وبعض الواردات من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية.

