انتهكوا الهدنة.. الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع باستهداف البعثات الدبلوماسية

قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم، إن مليشيا الدعم السريع تواصل سلوكها غير المسؤول بانتهاكها هدنة الأيام الـ7 التي بدأت اليوم.

وأكدت الخارجية السودانية، أن مليشيا الدعم السريع تقوم بـ"استهداف البعثات الدبلوماسية في الخرطوم وسرقة ممتلكاتها". حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ودعت الخارجية السودانية لتصنيف ميليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية عليها.

وقد أعلن الجيش السوداني صباح اليوم عن تمديد الهدنة 7 أيام في البلاد.

وفي وقت سابق صباح اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأمم المتحدة فوجئت بتفجر العنف في السودان لأنه كان مأمولا أن تثمر المفاوضات بين عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائلا: "لم نتوقع حدوث ذلك ويمكن القول إننا أخفقنا في منع حصول ذلك"، حسبما أفادت أسوشيتيد فرانس برس.

وقال جوتيريش، "بلدا مثل السودان عانى كثيرا.. لا يمكنه تحمل نزاع على السلطة بين شخصين".