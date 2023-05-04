أسوأ كوابيس بايدن.. الكشف عن سيناريو كارثي لـ أمريكا بسبب أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي المخضرم، هاريسون كاس، إن تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا إلى مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” سيكون سيناريو غير مرغوب فيه للغاية للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال كاس، إن "الصراع ينطوي على احتمال اندلاع حريق أكبر وأكثر خطورة. خاصة بالنظر إلى علاقات أوكرانيا بالغرب وأمريكا. الحرب العالمية الثالثة مع روسيا هي أسوأ كابوس لـ بايدن".

وأوضح أن “تدخل حلف شمال الأطلسي في الأعمال العدائية لن يبرر الخسائر البشرية والموارد المالية المستثمرة في مثل هذا المشروع”.

ونصح كاس واشنطن بعدم المخاطرة وعدم إثارة حرب نووية مع روسيا من شأنها أن تسبب كارثة للعالم بأسره.